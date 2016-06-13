حماية المستهلك: نقود ثورة على القبح فى الإعلانات لحماية العادات والتقاليد

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقود ثورة على القبح بمختلف صوره وأشكاله، الذى تسلل إلى الشاشات خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن هناك مواصفات قياسية للإعلانات يجب توافرها، بالإضافة إلى اعتماد الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك مقايسة رقم 5008 لسنة 2005 خاصة بالأطفال وظهورهم فى الإعلانات التلفزيونية، وفقا لمعايير الشرف الإعلانى، لافتا إلى أن الأمر عندما يتعلق بإيحاءات وألفاظ خارجة وعبارات خادشة للحياء فيجب التصدى لها، وهو أمر يتم اتباعه فى مختلف الدول المتقدمة، التى تراعى حقوق الجمهور، الذى يتعرض لوسائل الإعلام.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز أحال خلال الأسبوعين الماضيين عدد من شركات المحمول، التى تعمل فى بيزنس "الكول تون" وتم إحالة الامر إلى النيابة العامة، التى تباشر التحقيقات فيه، مؤكدا أن الجهاز يعمل لصالح المستهلك المصرى بشكل أساسى.

وأكد اللواء يعقوب أنه فى عام 2014 كان هناك اجتماعا مع قيادات الوكالات الإعلانية والقنوات الفضائية المختلفة والتلفزيون المصرى، وتم الاتفاق على ضرورة أن تكون هناك مواصفات قياسية محددة للمواد الإعلانية التى يتم عرضها، فى إطار يحترم العادات والتقاليد المصرية.

وأكد يعقوب أن الإعلانات التى تحاول الإساءة للمرأة غير مقبولة، وكذلك إعلان "الداندو"والذى يستغل الأطفال ويحمل إيحاءات غير مقبولة، بالإضافة إلى الإعلان الذى يصور 3 أطفال على "موتوسيكل" وهو سلوك غير قانونى، وكذلك إعلانات الملابس الداخلية وبيريل، مؤكدا أن الجهاز يمارس دوره فى حماية المشاهد المصرى من محاولات التشويه التى تسوق لها بعض شركات الإعلانات.

إليكترولكس تشيد بجهود جهاز حماية المستهلك فى مطاردة مراكز الصيانة غير المعتمدة

>