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حبس صاحب محل حلويات بدمياط زوّر حكما للتهرب من فواتير كهرباء بـ360 ألف جنيه

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حبس صاحب محل حلويات بدمياط زوّر حكما للتهرب من فواتير كهرباء بـ360 ألف جنيه حبس صاحب محل حلويات بدمياط زوّر حكما للتهرب من فواتير كهرباء بـ360 ألف جنيه
تباشر نيابة مركز دمياط برئاسة المستشار أحمد القزاز مدير نيابة دمياط التحقيقات في القضية رقم 8078 لسنه 2016 جنايات كفر سعد والخاصة بتزوير أحكام قضائية لصالح "ن. ا" صاحب محلات حلويات شهير بدمياط، وذلك حتى يتهرب من تسديد قيمة استهلاك كهرباء بملبغ 360 ألف جنيه.

وكانت تحريات مباحث كهرباء دمياط قد أفادت بأن قيمة مديونياته للكهرباء بلغت 360 ألف جنيه دون سداد، وتضمن المحضر أن المتهم قام بالاتفاق مع بعض العمال بمحكمة كفر سعد لاصطناع حكم محكمة مخالف للواقع ومخالف لحكم المحكمة.

وبسؤال محرري محاضر التحريات بالرقابة الإدارية أمام المستشار أحمد القزاز، مدير نيابات دمياط، أفادوا بأن هناك عاملا بالمحكمة يستغل معرفته بالموظفين وبعدد من العاملين بالنيابة العامة والقضاة ويقوم بإيهام المواطنين بقدرته على اصطناع أحكام لصالحهم، تعرف عليه صاحب محل الحلويات وطالبه الأخير بتحرير حكم لصالحة للتهرب من سداد فواتير كهرباء.

أمر مدير نيابات مركز دمياط بحبسه أربع أيام علي ذمة التحقيقات وإحالته محبوسا لمحكمة الجنايات.


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