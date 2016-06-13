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فوائد مذهلة للعنب.. يعالج الصداع النصفى ويمنع الجلطات

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فوائد مذهلة للعنب.. يعالج الصداع النصفى ويمنع الجلطات فوائد مذهلة للعنب.. يعالج الصداع النصفى ويمنع الجلطات
يعتبر العنب مصدر غنى بالعديد من المواد والفيتامينات A، C، B6 وحمض الفوليك، بالإضافة إلى المعادن الضرورية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم.

كما يحتوى العنب على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة التى يمكن أن تقلل من الضرر الذى تسببه الجذور الحرة وتبطئ التقدم فى العمر.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى "Organicfacts"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن العنب يحتوى على العديد من الفوائد السحرية، وتشمل:

• علاج الربو


>نظرا لقيمته العلاجية المعروفة، يستخدم العنب كعلاج للربو، لأنه يزيد من الرطوبة الموجودة فى الرئتين ويقلل من الإصابة بالربو.

• يعزز صحة العظام


>العنب هو مصدر رائع من المغذيات الدقيقة مثل النحاس، الحديد، والمنجنيز، والتى تعتبر مهمة فى تعزيز قوة العظام، ويمكن إضافة العنب إلى النظام الغذائى الخاص بك على أساس منتظم لمنع ظهور الظروف المرتبطة بالعمر مثل مرض هشاشة العظام.

• يمنع الجلطات


>العنب يزيد من مستويات أكسيد النتريك فى الدم، والذى يمنع حدوث جلطات الدم، لذلك يعتبر وسيلة فعالة لتقليل فرص الإصابة بالأزمات القلبية.

• يعالج الصداع النصفي:


>عصير العنب هو علاج سحرى للصداع النصفي، دون خلط الماء إليه، لإنه يحتوى على الكثير من المواد المضادة للاكسدة التى يمكن أن تعالج المرض نفسه.

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