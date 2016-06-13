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وزير الخارجية الإيراني يبحث مع رئيس البرلمان النرويجي أهم القضايا الإقليمية

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وزير الخارجية الإيراني يبحث مع رئيس البرلمان النرويجي أهم القضايا الإقليمية وزير الخارجية الإيراني يبحث مع رئيس البرلمان النرويجي أهم القضايا الإقليمية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، برئيس البرلمان النرويجي أولميك تومسن بعد لقائه نظيره النرويجي بورج بريندة في العاصمة أوسلو.

وبحث ظريف خلال اللقاء – حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) – سبل التعاون بين البلدين خاصة في المجال البرلماني والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار ظريف إلى المجالات المختلفة لتطوير العلاقات الثنائية في مرحلة بعد بدء تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة، ورحب بتعزيز التعاون البرلماني، وقال إن التعاون الاقتصادي بين البلدين يمكن أن يتعزز أكثر فأكثر في المجالات المختلفة من الثروة السمكية إلي الطاقة.

ومن جانبه، رحب رئيس البرلمان النرويجي بتوطيد العلاقات بين البلدين، وأعرب عن أمله في المزيد من تطوير التعاون البرلماني.

واستعرض الطرفان العديد من القضايا، لاسيما الأزمة في سوريا والحلول السياسية لها والإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الأزمة.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف أيضا السيدة أنيكن هويتفلد رئيسة لجنة السياسة الخارجية والدفاعية في البرلمان وأعضاء اللجنة.

أ.ش.أ

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