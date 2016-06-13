مقتل 12 سجين ليبى رميًا بالرصاص بعد الإفراج عنهم



> أعلنت حكومة الوحدة الليبية، عن مقتل 12 سجينًا ليبيًا، بعد الإفراج عنهم، ودعت الحكومة، إلى التحقيق فى تلك الواقعة، حيث تم الإفراج عنهم ضمن اطلاق سراح مشروط من سجن الرومى يوم الجمعة.

حيث أن السجناء ضمن أنصار الرئيس السابق معمر القذافى، وقد وجهت لهم تهم المشاركة، فى قتل وتعذيب المعارضين لنظام القذافى ،عام 2011، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

وأعلن مكتب النائب العام الليبى، أن السجناء جميعهم قتلوا رميًا بالرصاص، وأن ظروف مقتلهم غير معروفة حتى اللحظة، ويضم سجن الرويمى حوالى 400 سجين وأكثريتهم من موالى الرئيس السابق معمر القذافى.