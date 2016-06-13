بالفيديو…الزوجة السابقة لمنفذ هجمات «أورلاندو»: كان حاد الطبع ويعاني من اضطراب عقلي

قالت الزوجة السابقة لمنفذ هجمات أورلاندو أن زوجها السابق “عمر متين” والذي يبلغ من العمر 29 عامًا كان يعاني من اضطراب نفسي وكان حاد الطباع، مشيرة إلى أن والديها ايقظاها من النوم يتعرف الحادث مما أدي إلى أصابتها بصدمة كبيرة.

وأشارت الزوجة السابقة إلى أن زوجها كثيرًا ماكان يضربها وأنه كان يتعاطي المنشطات في بعض الأحيان، موضحة أنها والديها بذلًا جهدًا كبيرًا ليبعداها عنه، وأنها تشعر ببالغ الحزن جراء ماقام به “عمر متين”.

كان عمدة مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا الأمريكية، بادي داير، قد أعلن في مؤتمر صحفي، عن وصول عدد ضحايا هجوم أورلاندو إلى 50 قتيلًا و53 جريحًا.

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