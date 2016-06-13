في_اليورو بالفيديو – رأس إسبانيا ترتفع

خطف جيرارد بيكيه فوزا صعبا لإسبانيا على حساب التشيك بعد عرضية رائعة من أندريس إنييستا سجل بها هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من عمر لقاء الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ليورو 2016.

هدف بيكيه الذي أتى في الدقيقة 87، هو الهدف الـ51 التي سجلته إسبانيا في بطولات اليورو، 10 من هؤلاء أتوا من رأسيات.

وحصدت إسبانيا أول 3 نقاط في مشوارها للحفاظ على اللقب التي حصدته في النسختين الماضيتين في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وتسيد لا روخا مجريات المباراة من أولها رغم بعض المشاغبات التشيكية من حين لأخر، في ظل تألق من حارس التشيك بتر تشك.

ووصلت إسبانيا للمرمى أول مرة في الدقيقة 15 حينما استغل ألفارو موراتا عرضية ديفيد سيلفا ليلمسها ولكن تشك تعملق أمام مهاجم يوفنتوس.

وفي الدقيقة 28 مر موراتا مرة أخرى وسدد على مرمى تشك لكن الأخير كان لها بالمرصاد.

وبعدها بـ10 دقائق حاول إنييستا وضع الكرة ساقطة خلف تشك إلا أنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 40، واصل تشك تألقه أمام فرصة مركبة للإسبان، قبل أن يهدد توماس نيسيد مرمى ديفيد دي خيا للمرة الأولى ولكن حارس مانشستر يونايتد تصدى للكرة.

أخطر كرات التشيك جائت في الشوط الثاني عندما سدد رومان هوبنيك رأسية أنقذها سيسك فابريجاس من على خط المرمى في الدقيقة 66.

وتواصل الاستبسال التشيكي في الذود عن مرمى تشك، إلى أن استطاع إنييستا المرور بكرة ومرر عرضية استغلها بيكيه برأسية قتلت التشيك في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وتصدرت إسبانيا المجموعة الرابعة بالمشاركة مع كرواتيا التي فازت على تركيا بنفس الرصيد بعد نهاية الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

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