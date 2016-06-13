أخبار الأردن اليوم.. اختتام مشروع تحدى القراءة العربى فى الأردن

ركزت أخبار الأردن اليوم على اختتام مشروع تحدى القراءة العربى فى الأردن، وتناولت أيضا أخبار الأردن اليوم إدانة الحكومة الأردنية انفجار وقع فى لبنان، رافضة أية محاولات تستهدف العبث بأمن واستقرار هذا البلد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>اختتم مشروع تحدى القراءة العربى أنشطته وفعالياته فى الأردن، ويقوم الآن بالترتيب من أجل استكمال إجراءات مشاركة الطلبة الحاصلين على المراكز العشرة الأولى على مستوى المملكة فى الحفل الختامى الذى سيقام بعد منتصف شهر أيلول القادم فى دبى، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
>أدانت الحكومة الأردنية الانفجار الذى وقع قرب المقر الرئيسى لبنك لبنان والمهجر بالعاصمة اللبنانية بيروت، رافضة أية محاولات تستهدف العبث بأمن واستقرار لبنان.
>وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى بيان مساء اليوم، رفض الأردن التام لأعمال الإرهاب كافة أيا كانت دوافعها، معربا عن أمله فى ألا يشكل الانفجار عودة لأسلوب التفجيرات التى طالما عانى منها لبنان.
أخبار الأردن اليوم
>اختتم مشروع تحدى القراءة العربى أنشطته وفعالياته فى الأردن، ويقوم الآن بالترتيب من أجل استكمال إجراءات مشاركة الطلبة الحاصلين على المراكز العشرة الأولى على مستوى المملكة فى الحفل الختامى الذى سيقام بعد منتصف شهر أيلول القادم فى دبى، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
أخبار الأردن اليوم
>أدانت الحكومة الأردنية الانفجار الذى وقع قرب المقر الرئيسى لبنك لبنان والمهجر بالعاصمة اللبنانية بيروت، رافضة أية محاولات تستهدف العبث بأمن واستقرار لبنان.
>وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى بيان مساء اليوم، رفض الأردن التام لأعمال الإرهاب كافة أيا كانت دوافعها، معربا عن أمله فى ألا يشكل الانفجار عودة لأسلوب التفجيرات التى طالما عانى منها لبنان.