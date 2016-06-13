أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار الأردن اليوم.. اختتام مشروع تحدى القراءة العربى فى الأردن

Google+ Print
أخبار الأردن اليوم.. اختتام مشروع تحدى القراءة العربى فى الأردن أخبار الأردن اليوم.. اختتام مشروع تحدى القراءة العربى فى الأردن
ركزت أخبار الأردن اليوم على اختتام مشروع تحدى القراءة العربى فى الأردن، وتناولت أيضا أخبار الأردن اليوم إدانة الأردنية انفجار وقع فى لبنان، رافضة أية محاولات تستهدف العبث بأمن واستقرار هذا البلد.

أخبار الأردن اليوم


>اختتم مشروع تحدى القراءة العربى أنشطته وفعالياته فى الأردن، ويقوم الآن بالترتيب من أجل استكمال إجراءات مشاركة الطلبة الحاصلين على المراكز العشرة الأولى على مستوى المملكة فى الحفل الختامى الذى سيقام بعد منتصف شهر أيلول القادم فى دبى، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

أخبار الأردن اليوم


>أدانت الحكومة الأردنية الانفجار الذى وقع قرب المقر الرئيسى لبنك لبنان والمهجر بالعاصمة اللبنانية بيروت، رافضة أية محاولات تستهدف العبث بأمن واستقرار لبنان.
>وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى بيان مساء اليوم، رفض الأردن التام لأعمال الإرهاب كافة أيا كانت دوافعها، معربا عن أمله فى ألا يشكل الانفجار عودة لأسلوب التفجيرات التى طالما عانى منها لبنان.

موضوعات متعلقة..

الأردن يحدد 20 سبتمبر موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان