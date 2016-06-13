أخبار المغرب اليوم.. توقعات برفض ألمانيا ضم المغرب العربى للأوطان الآمنة

ركزت أخبار المغرب اليوم، على توقع "حزب الخضر" الألمانى أن تصوت أحزاب بالرفض داخل مجلس الولايات "بوندسرات" على ضم دول المغرب العربى لقائمة "الأوطان الآمنة".

وتناولت أخبار المغرب اليوم، كشف مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون العلاقات العامة، أن سياسة الولايات المتحدة حول قضية الصحراء المغربية ظلت ثابتة لسنوات طويلة.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا ما قالته الهيئة المغربية لسوق "الرساميل" إن المغرب يعتزم بيع حصة تبلغ 40% فى شركة مرسى المغرب عبر طرح أولى عام فى بورصة الدار البيضاء، حيث تأسست شركة مرسى المغرب فى عام 2006 وتدير الأرصفة فى تسع موانئ مغربية وتقدم خدمات لوجيستية.



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