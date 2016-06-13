رئيس حكومة لبنان: استهداف بنك ببيروت "يمس بالأمن القومى"

قال رئيس حكومة لبنان اليوم الاثنين، إن انفجار قنبلة خارج أحد أكبر بنوك البلاد يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومى لأن القطاع المصرفى هو المحرك الأساسى للدورة الاقتصادية فى ظل الشلل الذى تعانى منه مؤسسات الدولة الأخرى.

كان رئيس الوزراء تمام سلام يتحدث خلال لقاء مع حاكم المصرف المركزى ووزير المالية ورئيس جمعية المصارف.

وقال بيان الحكومة إن المجتمعين "أعربوا عن ثقتهم بالإجراءات التى يقوم بها المصرف المركزى محليا ودوليا لحفظ النظام المالى اللبنانى وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية."

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