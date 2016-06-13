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بالفيديو.. "روشتة صايم".. شاهد كيف يؤثر التدخين بعد الإفطار مباشرة على شرايين القلب

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بالفيديو.. "روشتة صايم".. شاهد كيف يؤثر التدخين بعد الإفطار مباشرة على شرايين القلب بالفيديو.. "روشتة صايم".. شاهد كيف يؤثر التدخين بعد الإفطار مباشرة على شرايين القلب
يقدم "7" ـــ قناة اليوم السابع المصورة ـــ حلقة جديدة من برنامج "روشتة صايم"، لمساعدة الصائمين على معرفة فوائد الصيام ومعالجة مشاكلهم خلال شهر رمضان الكريم، البرنامج من تقديم الدكتور وائل صفوت، رئيس اللجنة الدولية للجمعية الأمريكية لعلاج التدخين واستشارى الصحة العامة.

ويشرح الدكتور وائل، فى حلقة جديدة، أضرار التدخين بعد الإفطار مباشرةً على شرايين القلب والتي تكون عرضة للجلطات بسبب ضعف الشرايين نتيجة لغياب السوائل طوال فترة الصيام على الجسد، ناصحًا مدمنى التدخين بأن شهر رمضان فرصة كبيرة للإقلاع عن التدخين.

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مصر 365

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