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انفصال عربات قطار عن الجرار بين محطتى نفرة وبنى هلال فى دمنهور

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انفصال عربات قطار عن الجرار بين محطتى نفرة وبنى هلال فى دمنهور انفصال عربات قطار عن الجرار بين محطتى نفرة وبنى هلال فى دمنهور
أنقذت العناية الإلهية قبل قليل، ركاب القطار رقم 2864 بخط "دسوق - دمنهور"، حيث انفصل جرار القطار عن باقى عربات القطار أثناء سيره بين محطتى " نفرة - بنى هلال " فى اتجاه مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالحادث من المقدم حازم الشيخ رئيس مباحث مركز دمنهور.

وبالانتقال تبين انفصال جرار قطار الركاب رقم 2864 قادمًا من مدينة دسوق متجهًا لمدينة دمنهور بين محطتى نفرة وبنى هلال التابعتين لمركز دمنهور أثناء سيره، ولم تحدث ثمة إصابات بين الركاب، وجار إعادة اتصال عربات القطار بالجرار واستئناف الرحلة، وجار تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن هذه الواقعة هى الرابعة خلال هذا الشهر، حيث خرج قطار البضائع من على متن القضبان بخط دمنهور دسوق دون حدوث إصابات.


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