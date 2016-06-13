الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود

أعلن الديوان الملكى بالمملكة العربية السعودية ، اليوم الاثنين، وفاة الأميرة الجوهرة بنت فهد بن عبد العزيز آل سعود.

والأميرة الراحلة هى ابنة الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، والدتها هى الأميرة موضى بن عساف، واصلت تعليمها حتى حصلت على درجة البكالوريوس فى التربية والآداب من كلية التربية للبنات فى جامعة الرياض، قسم رئيسى لغة عربية، وقسم فرعى علوم دينية وذلك عام 1993.

وكان للأميرة الراحلة دور مهم ومؤثر فى العملية التعليمية فى المملكة وخاصة في الجامعات، التى يبلغ عددها نحو 102 جامعة، إذ إن الأميرة الجوهرة قامت بهيكلة الجامعات، كما قامت بوضع حجر الأساس للمدينة الجامعية.

وشغلت الأميرة الراحلة عددا من المناصب فى العملية التعليمية، منها، وكيل مساعد فى كليات البنات، وأستاذ مساعد فى قسم اللغة العربية في الكلية ذاتها، وهى أول مديرة تشغل منصب مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، كما شغلت أيضا منصب عميدة كلية التربية للبنات فى مدينة الرياض.

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