الإخوان تحرض مجلس العموم البريطانى وتدعوه للتدخل فى الشأن المصرى

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل زيارة وفد من جماعة الإخوان لمجلس العموم البريطانى، موضحا أن وفد عناصر من تنظيم الإخوان تواصل مؤخرا مع عدد من أعضاء البرلمان البريطانى لتوجيه رسائل وخطابات تزعم أن مصر تشهد كما هائلا من الكوارث، كما دعوا مجلس العموم البريطانى للتداخل فى الشأن المصرى.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن وفد الإخوان أبلغ أعضاء مجلس العموم البريطانى عدم وجود حرية داخل مصر، وأن النظام الحالى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لن يستمر فى الحكم إلا بمزيد من ارتكاب جرائم والقمع.

وأشارت المصادر إلى أن وفد الإخوان الذى تواصل مع أعضاء العموم البريطانى طالب السماح لقيادات الإخوان بالانضمام لمناقشة مفتوحة حول مصر فى اجتماعه المقبل، لافتة إلى أن الذى تواصل من جانب الإخوان مع مجلس العموم البريطانى هم إبراهيم منير الأمين العام لتنظيم الإخوان، وسندس عاصم منسقة الإعلام الخارجى لمكتب المعزول والمحكوم عليها بالإعدام فى قضية التخابر مع قطر، والمدعو أنس التكريتى رئيس مؤسسة قرطبة الإسلامية، والتونسى رفيق عبد السلام رئيس دائرة العلاقات الخارجية بحزب النهضة بتونس.

وقالت المصادر، أن وفد الإخوان أبلغ أعضاء مجلس العموم البريطانى ان المراجعة التى أجرتها الحكومة البريطانية لنشاط تنظيم الإخوان كانت مضيعة لأموال دافعى الضرائب فى بريطانيا، كما أنها معيبة ولم تثبت تورط الإخوان فى أعمال ترتبط بالعنف والتطرف.

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