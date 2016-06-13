حى المنتزة بالاسكندرية يوقع غرامة مالية لهدم عقار بدون ترخيص

أوقف حى المنتزة أول بالإسكندرية، أعمال هدم بدون ترخيص بعقار بشارع 60 من شارع ملك حفنى قبلى، والتحفظ على سيارة نقل محملة بناتج الردم وتوقيع غرامة مالية.

يأتى ذلك حرصا من محافظة الإسكندرية على محاربة ظاهرة البناء المخالف التي باتت تهدد حياة المواطنين والممتلكات وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بالتعامل بكل حزم وقوة مع جرمي البناء المخالف

من جهه أخرى واستمرارا لحملات المرور لرصد المخالفات تبين وجود اعمال بناء بدون ترخيص بشارع 2 من 45 سيدي بشر قبلي وتم التحفظ على الخلاطة المستخدمة وإيقاف الأعمال بعقار مخالف بشارع محمود صدقى والتحفظ على "خلاطه أسمنت".

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