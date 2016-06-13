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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيا بتهمة التحريض عبر "فيس بوك"

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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيا بتهمة التحريض عبر "فيس بوك" الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيا بتهمة التحريض عبر "فيس بوك"
أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلى اعتقال شاب فلسطينى من سكان مخيم شعفاط للاجئين الواقع شمال القدس المحتلة بحجة التحريض، وتأييد حركة حماس من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، فى بيان لها اليوم الاثنين، إنها اعتقلت الشاب البالغ من العمر 20 عاما للاشتباه بقيامه خلال العام والنصف الأخير بنشر صور، ومنشورات مختلفة أثنى فيها وأشاد بنشاطات حركة حماس، داعيا إلى تأييدها وكذلك تأييده للخروج فى انتفاضة لتحرير القدس.

وأشار البيان إلى أن الشرطة اعتقلت الشاب المقدسى قبل نحو الأسبوع بعد تحقيقات سرية أجرتها على مدار فترة طويلة، مضيفا أن منشوراته على "فيس بوك" اعقبها ردود وتعقيبات من نحو 270 ألف شخص من متابعى صفحته على الموقع.

وبحسب البيان، مددت محكمة الصلح فى القدس المحتلة اليوم تمديد اعتقال الشاب الذى لم تكشف الشرطة عن هويته تمهيدا للتقدم بلائحة اتهام بحقه خلال الأيام المقبلة.

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