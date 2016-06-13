الشرطة التركية تعثر على خنجر منهوب من قصر لـ"القذافى" قبل بيعه

ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية إن الشرطة ألقت القبض على رجل حاول بيع خنجر مطعم بالجواهر يزعم أنه نهب من قصر للرئيس الليبى الراحل معمر القذافى.

وصادرت الشرطة اليوم الاثنين الخنجر خلال مداهمة لضاحية اسن يورت فى اسطنبول، حسبما قالت وكالة الأناضول.

واعتقل رجل الأعمال الذى يزعم أنه اشترى الخنجر من ليبيا منذ ثلاثة أشهر بعد أن دفع 4.6 مليون دولار، كما اعتقل اثنان من شركائه فى عملية لمكافحة التهريب.

والرجل الذى عرف فقط بالحروف الأولى من اسمه، هو رجل أعمال ألقى عليه القبض أثناء محاولته بيع الخنجر لمواطن سعودى الجنسية بعشرة ملايين دولار.

كان القذافى قد أطيح به من السلطة وقتل فى 2011 بعد انتفاضة مدعومة من الناتو، وأسس تنظيم الدولة ومتطرفون آخرون لأنفسهم مواطئ قدم فى ليبيا مستغلين وجود ثغرة فى الحكم بعد الإطاحة بالقذافى.