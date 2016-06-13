بالفيديو والصور.. وزير الدفاع العراقى يقصف معاقل داعش بطائرة "F16"

قاد وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، مقاتلة حربية من طراز (F16)، لقصف مواقع تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة الفلوجة التى يسيطر عليها التنظيم المتطرف منذ أكثر من عام.

ونشر "العبيدى" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، تويتر، صورًا وشريط فيديو لحظة قيادته للطائرة الحربية قائلًا: " الآن من فوق الفلوجة الأسيرة، متجهين بالمقاتلة F16 لتدمير أحد الأهداف التى يختبئ فيها الدواعش".

وأضاف وزير الدفاع العراقى، أن عملية قصف الدواعش فى الفلوجة نهديها لعوائل الشهداء والجرحى وكل العراقيين الشرفاء بمناسبة شهر رمضان المبارك".



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