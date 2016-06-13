الداخلية التونسية: ضبط 6 عناصر إرهابية خطيرة بولاية القصرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على 6 عناصر إرهابية خطيرة كانت تقوم بتأمين تحركات العناصر الإرهابية فى ولاية القصرين.

وأوضحت الداخلية التونسية، فى بيان اليوم الاثنين، أن وحدات الحرس الوطنى تمكنت من حجز 4 قطع سلاح بمنطقة سوق الجديد بولاية سيدى بوزيد، وبالمتابعة تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للحرس الوطنى بمنطقة العوينة، بالتنسيق مع مصلحتى مكافحة الإرهاب بالقصرين وقبلى من إلقاء القبض على العناصر الإرهابية القاطنة فى منطقة حاسى الفريد بولاية القصرين.

وأضافت أن العناصر التى تم إلقاء القبض عليها كانت تتولى نقل وتأمين تحركات العناصر الإرهابية المتمركزة بجبال القصرين فى اتجاه سيدى بوزيد باستعمال سيارات ودراجات نارية، كما تتولى تمويلها لوجستيا وتقديم معلومات حول تحركات الدوريات العسكرية والأمنية.