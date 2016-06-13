أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الداخلية التونسية: ضبط 6 عناصر إرهابية خطيرة بولاية القصرين

Google+ Print
الداخلية التونسية: ضبط 6 عناصر إرهابية خطيرة بولاية القصرين الداخلية التونسية: ضبط 6 عناصر إرهابية خطيرة بولاية القصرين
أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على 6 عناصر إرهابية خطيرة كانت تقوم بتأمين تحركات العناصر الإرهابية فى ولاية القصرين.

وأوضحت الداخلية التونسية، فى بيان اليوم الاثنين، أن وحدات الحرس الوطنى تمكنت من حجز 4 قطع سلاح بمنطقة سوق الجديد بولاية سيدى بوزيد، وبالمتابعة تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للحرس الوطنى بمنطقة العوينة، بالتنسيق مع مصلحتى مكافحة الإرهاب بالقصرين وقبلى من إلقاء القبض على العناصر الإرهابية القاطنة فى منطقة حاسى الفريد بولاية القصرين.

وأضافت أن العناصر التى تم إلقاء القبض عليها كانت تتولى نقل وتأمين تحركات العناصر الإرهابية المتمركزة بجبال القصرين فى اتجاه سيدى بوزيد باستعمال سيارات ودراجات نارية، كما تتولى تمويلها لوجستيا وتقديم معلومات حول تحركات الدوريات العسكرية والأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365