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صور.. اشتباكات بين نواب مجلس الأمة الكويتي

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صور.. اشتباكات بين نواب مجلس الأمة الكويتي صور.. اشتباكات بين نواب مجلس الأمة الكويتي

اشتباكات النواب الكويتين

أخلى مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي قاعة المجلس بعد اشتباكات بين عدد من النواب، حيث  تبادلوا رمي “العقل” و”النعل” باتجاه بعضهم البعض.

وبحسب صحيفة  ”الرأي” الكويتية، فأن السجال بدأ بين النائبين علي الخميس وحمدان العازمي، على خلفية اعتراض الأخير المتكرر على قانون “البلدية” ثم تطور إلى شجار تدخل النواب لفضه، حيث قذف العازمي النائب الخميس بكتاب “الدستور” الذي أخطأه وأصاب النائب الحويلة.

بعد ذلك تدخل النائب سلطان اللغيصم لتهدئة النائب العازمي الذي لم يعجبه ذلك فرماه بـ”العقال”، فرد عليه النائب اللغيصم بـ “النعال”، فقام الرئيس الغانم وأمر حرس المجلس بإخلاء القاعة ورفع الجلسة.

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