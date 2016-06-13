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فصل ابنة هشام جنينه من النيابة الإدارية بتهمة سب الزند ومحامى الأسرة: استقالت

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فصل ابنة هشام جنينه من النيابة الإدارية بتهمة سب الزند ومحامى الأسرة: استقالت فصل ابنة هشام جنينه من النيابة الإدارية بتهمة سب الزند ومحامى الأسرة: استقالت

كشفت مصادر قضائية، أنه تم فصل شروق جنينه ابنه المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، من النيابة الإدارية، وذلك بتهمة سب الزند منذ أكثر من أربعة أشهر على صفحتها على فيس بوك.

من جانبه، أكد على طه، محامى أسرة هشام جنينه، فى تصريح لـ"انفراد" أن شروق جنينه، تقدمت بإستقالتها منذ 10 ايام، بسبب المضايقات التى تتعرض لها من زملاءها فى العمل من ابناء القضاة والمستشارين بالنيابة الإدارية .

وأضاف "طه"، أن شروق جنينه لا تزال موجوده فى عملها حتى تلك اللحظات، ولم يتم الإعلان عن قرار فصلها أو قبول استقالتها من عدمه، مشيراَ الى أنه فى حالة فصلها تكون النيابة الإدارية تتعمد عمد خروجها بشكل مشرف من الهيئة .

يشار إلى أن المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، يحاكم حالياَ امام محكمة الجنح، على خلفية اتهامه بشأن تصريحات الفساد .

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مصر 365