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بالصور..وقفة إحتجاجية لعمال النيل لحليج الأقطان أمام وزارة قطاع الأعمال

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:
> نظم عدد من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان، اليوم الاثنين، وقفة إحتجاجية ، أمام وزارة قطاع الأعمال العام ، للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائى رقم 10171، وقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى رقم 1326 لسنة 2013، الذى يقضى بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “أغيثونا”.. “العاملون بالشركة يستغيثون”.. “حق العاملين فين” .

وطالب المشاركون في الوقفة بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى، وصرف مستحقاتهم المتأخرة المتمثلة فى عدم استلام الرواتب منذ 5 شهور، وعدم صرف العلاوات منذ عام 2008، وأيضاً بعودة المفصولين ويبلغ عددهم 30 شخصًا بسبب تحدثهم لوسائل الإعلام المختلفة.
> المراسل: عمر جمال

 

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