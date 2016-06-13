مزايدة علنية لتأجير فندق الخارجة الحكومي بالوادي الجديد .. 19يونيو الجاري

مراسل«ONA»:

> أعلنت الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، مزايدة علنية لتأجير فندق الخارجة الحكومي وإحدى الكافيتريات.

> وأشارت المحافظة في بيان لها، اليوم الاثنين، أنه تحدد يوم الأحد 19 يونيو الجاري، في الساعة الثانية عشر ظهرًا، موعدًا لجلسة المزايدة لتأجير فندق الخارجة الحكومي على أن يكون التأمين الإبتدائي 50 ألف جنية.

وأوضحت، أنه سيتم طرح كافتيريا الفندق المنشأة بواجهة الفندق الأمامية للإيجار، وتحدد يوم الإثنين الموافق 20 يونيو، الساعة الثانية عشر ظهرًا موعدًا لجلسة المزايدة والتأمين الإبتدائي 10 آلاف جنيه.

وأعلنت “المحافظة”، الشروط الواجب توافرها للتقدم بالمزاد؛ حيث يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة بالاستراحة الممتازة بحي الأمل بمدينة الخارجة، مقابل سداد مبلغ 750 جنيهًا للفندق ومبلغ 500 جنيه للكافيتريا، يضاف إليها مبلغ خمسين جنيها في حالة طلبها بالبريد، حيث تخضع المزايدات لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.