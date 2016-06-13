إحالة نجلة «هشام جنينة» للصلاحية بسبب «بوست» ينتقد الزند

كتب – محمد سامي

قالت المستشارة شروق هشام جنينة، إنه صدر قرار جمهوري يوم 28 مايو 2016 بإحالتها للصلاحية.

وأضافت “شروق” في تصريحات خاصة لوكالة “أونا” أن كان تم تحويلها لمجلس التأديب في مارس 2016، «لأنها عملت شير لبوست علي الفيس بوك ينتق أحمد الزند وزير العدل السابق»، وتم التحقيق معها وصدر قرار من الهيئة في 7 إبريل 2016 وصدر قرار من المجلس الأعلي للهيئة بتحويلها للصلاحية.

وأضافت في تصريحاتها لـ”أونا” أنها لم تكن تعلم بهذا القرار ولم يتم إخطارها به، والدليل أنها كانت تمارس عملها في الهيئة حتى اليوم، وأنها تدرس الآن الإجراءات القانونية التي ستتخذها للطعن على هذا القرار.