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لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على تعديل قانون دخول وإقامة الاجانب فى مصر

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لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على تعديل قانون دخول وإقامة الاجانب فى مصر لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على تعديل قانون دخول وإقامة الاجانب فى مصر
قال اللواء محمد كساب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها المسائى اليوم الاثنين، على تعديل القانون رقم 89 لسنة1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى جمهورية العربية.

وينص التعديل على إضافة مادة جديدة تحمل رقم 36 مكرر مفادها "يٌخصص نسبة 5% من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحٌدد وزيرالداخليه بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك".

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اخبار البرلمان، العمل والمشايخ ، البرلمان ، مجلس النواب (2)

اخبار البرلمان، العمل والمشايخ ، البرلمان ، مجلس النواب (3)

اخبار البرلمان، العمل والمشايخ ، البرلمان ، مجلس النواب (4)


>لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تبحث تعديل قانون دخول الأجانب لمصر
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مصر 365

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