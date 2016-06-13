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استراحة #في_اليورو - إسبانيا (0) التشيك (0) نهاية الشوط الأول

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استراحة #في_اليورو - إسبانيا (0) التشيك (0) نهاية الشوط الأول استراحة #في_اليورو - إسبانيا (0) التشيك (0) نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا والتشيك، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في بطولة أمم أوروبا.

دافيد دي خيا جاء على رأس التشكيل الأساسي لإسبانيا في المباراة، فيما سيبدأ توماس روزيسكي أساسيا مع التشيك. "تعرف على تشكيل الفريقين من هنا"

ويحاول الإسباني الدفاع عن البطولة التي يحمل لقبها في آخر نسختين عامي 2008 و2012.

لمتابعة المباراة مباشرة

بداية المباراة

د. 7 موراتا يهدد التشيك في أولى الكرات والحكم المساعد يرفع راية التسلل.

بالفيديو - موراتا يهدد المرمى وتشك يتعملق

13 دقيقة مرت ومازال التعادل السلبي قائما.

د. 15 عرضية من دافيد سيلفا يقابلها موراتا وبتر تشك يتألق في إنقاذها.

د. 25 والضغط إسباني بدون فاعلية

د. 28 تهديد جديد من موراتا وتصويبته تخطئ طريق المرمى

د. 35 إسبانيا مسيطرة دون تهديد لمرمى تشك

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فيديو اليوم السابع

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