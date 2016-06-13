تقرير #في_اليورو – 5 دروس مستفادة بعد فوز ألمانيا على أوكرانيا

بأقل مجهود ممكن تمكن المنتخب الألماني من تخطي أوكرانيا بهدفين دون رد في أولى مبارياته بالبطولة، المباراة سارت على عكس المتوقع والمنتخب الأوكراني كان أقرب للمرمى وكاد أن يسجل.

لكن حققت الماكينات الألمانية الفوز ومنه نستخرج 5 دروس مستفادة قبل أن يخوض مباراته الثانية في المجموعة الثالثة.

1- عودة هوميلس مقلقة

خبر عودة ماتس هوميلز إلى كامل لياقته وإمكانية مشاركته ضد بولندا في المباراة المقبلة، قد يقلق ذلك يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا خاصة بعد تألق شكودران موستافي وجيروم بواتينج والطريقة التي أنقذ بها الأخير المرمى من هدف محقق.

2- من يحتاج لمهاجم صريح

لعب منتخب ألمانيا في مباراة أوكرانيا من دون مهاجم صريح وسجل الأهداف موستافي وباستيان شفاينشتايجر، ماريو جوتزة لم يكن بالقوة الكافية لكنه قدم الإضافة المطلوبة وقد يستمر المنتخب الألماني في اللعب من دون مهاجم صريح، وخلق 18 محاولة 13 منهم على المرمى.

3- توني كروس كلمة السر

إن استمر توني كروس على ذلك المستوى وطريقته في اللعب بخط وسط الماكينات أكمل تمريرات ناجحة بنسبة 93% وقام بثلاثة مراوغات ناجحة واستحوذ على الكرة 11.1% من نسبة استحواذ المنتخب ككل، وسدد 3 تسديدات ومرر 5 تمريرات حاسمة.

4- جيروم بواتينج قدمه طويلة

"أعتقد أنني محظوظا كان لدي كرة مماثلة في نهائي كأس العالم 2014، لكن ضد أوكرانيا كنت محظوظا لأن لدي قدما طويلة".جيروم بواتينج عن إنقاذه ضد أوكرانيا.

كان أحد نجوم اللقاء وأنقذ هدفا محققا كاد أن يسكن شباك مانويل نوير لولا تألقه في التصدي للكرة بقدميه.

بواتينج في المباراة أتم تمريرات بنسبة نجاح 89% وسدد تسديدة وحيدة وقدم مستوى متميز طوال المباراة.

5- قد تكون في أسوأ حالاتك لكنك ستفوز

الحديث ليس عن منتخب ألمانيا، سنبتعد قليلا إلى ميسوت أوزيل لم يقدم واحدة من أفضل مبارياته ولكن وفي لمحة وحيدة تمكن من صناعة الهدف الثاني الذي سجله شفاينشتايجر.

المنتخب الألماني لم يقدم أقوى عروضه لكنها المباراة الافتتاحية الاختبار القادم سيكون ضد بولندا.