بالصور ..استكمال الاعمال الانشائية للطريق المزدوج على الترعة السوهاجية‎

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، صباح اليوم الاثنين، خلال جولة ميدانية بمدينة جهينة، استكمال الأعمال الأنشائية للطريق المزدوج، على الترعة السوهاجية الملغاة، والذى تم إنشاؤه، بدلا من كوبرى جهينة الرئيسى.

> كان المحافظ قد أصدر تعليمات فى شهر أبريل الماضى، بازالة كوبرى جهينة الرئيسى، الصادر له قرار أزالة من لجنة المنشات الآيلة للسقوط، نظرًا لظهور تصدعات بالكوبرى وإنشاء طريق جديد مزدوج بدلا منه على أن يتم، ذلك خلال شهر فقط ،وذلك وفقا لما أوصى به المكتب الاستشارى، بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، الذى أكد على عدم جدوى أعمال الترميم بالكوبرى.

> وأوضح المحافظ خلال جولته التفقدية اليوم، أنه قد تم بالفعل إنجاز الأعمال فى الفترة المحددة، من هدم وردم ورصف وأنارة للطريق الذى تم تقسيمه الى ثلاث محاور، بطول 200 متر، وعرض 30 متر، باجمالى تكلفة حوالى 3 مليون جنية.

> وأضاف أنه جارى التنسيق، مع مديرية الطرق لانشاء بلدورات، وعمل عدد 2 جزيرة وسطى وتكاسى، على جانبى الطريق وذلك استكمالا للمظهر الجمالى لهذا الطريق، حيث أنه المدخل الرئيسى لمدينة جهينة.

> رافق المحافظ خلال جولته بمدينة جهينة، المحاسب كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس زكريا أحمد مدير مديرية والأستاذ محمد مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.

> كما كلف المحافظ مديرية الطرق والوحدة المحلية، لمركز جهينة بازدواج طريق نجع عزوز الغربى المؤدي، الى موقف جهينة بعرض 12 متر وعمل جزيرة وسط الطريق .