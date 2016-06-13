"طرق دبي" تفوز بجائزة السلامة الدولية

فازت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بجائزة السلامة الدولية و وسام الجدارة المقدمة من مجلس السلامة البريطاني تقديرا لالتزامها بتوفير الحماية لموظفيها والمتعاقدين معها من الاصابات والمخاطر الصحية في العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وقد حصلت 30 منظمة على درجة الامتياز وهي أعلى فئات الجائزة.. وتم اختيار المؤسسات الفائزة ضمن قائمة من المؤسسات في كل من المملكة المتحدة وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

واعتبر سعادة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة خلال إهدائه الجائزة من قبل ناصر أبو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة و أمير سليم مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بالهيئة أن حصول الهيئة على هذه الجائزة يمثل نجاحا آخر لنجاحات الهيئة في تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجالات الصحة والسلامة المهنية والبيئة .. و تعتبر الهيئة أول جهة حكومية في مجال المواصلات على مستوى المنطقة تحصل على الاعتماد الدولي في إدارة المخاطر نظير التزامها الدقيق بتطبيق أفضل الممارسات وأفضل المقارنات المعيارية وتنوع الخبرات الفنية والإدارية العالية وتوفر الكفاءات المهنية للعناصر القيادية في الهيئة على جميع المستويات.

وأكد ناصر حمد بو شهاب الذي تسلم الجائزة وأمير سليم في حفل أقامه مجلس السلامة البريطاني في لندن أن هيئة الطرق والمواصلات تتبني أفضل الممارسات في مجال السلامة في جميع مراحل مشاريع وعمليات الهيئة وتلتزم برفع مستوى المسؤولية والمساءلة فيما يتعلق بالسلامة في كافة المستويات فيما تسعى باستمرار لرفع مستوى الوعي لدى الاطراف المعنية فيما يتعلق بالسلامة وتشجيعهم على تبني أفضل ممارسات السلامة والبيئة الصحية وضمان التزامهم بالقوانين المعمول بها في مجال السلامة.

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