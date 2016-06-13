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الأطباء ينصحون بالإفطار على التمر لاحتوائه على سكريات سهلة الامتصاص

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الأطباء ينصحون بالإفطار على التمر لاحتوائه على سكريات سهلة الامتصاص الأطباء ينصحون بالإفطار على التمر لاحتوائه على سكريات سهلة الامتصاص
يحتوى التمر على عدد كبير من الفيتامينات ويفضله الكثيرون فى رمضان، لأنه يحتوى على نسبة مرتفعة من السكر، وأيضا يتميز بقدرته على إحساس الشخص بالشبع بعد تناول القليل منه، فضلا عن الفيتامينات التى يحتويها ويعتبر التمر أساسيا فى إعداد ياميش رمضان.

أكد الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة الدولية أن التمر له فوائد كثيرة، وتكمن قوته فى تنظيف الجهاز الهضمى قبل تناول وجبة الإفطار، كما أنه ينشط القولون وينظم حركته ويحميه من الالتهابات والسرطان، ويقى من حدوث الإمساك لاحتوائه على نسبة عالية جدا من الألياف، ولذلك فهو ملين مثالى ويفيد مرضى البواسير.

وقال الدكتور مصليحى إن احتواء التمر على الماغنسيوم يجعله مثاليا فى علاج الاكتئاب، كما أنه مضاد قوى للالتهابات والآلام الروماتزمية، وقد أكدت بعض الدراسات أن التمر يقلل مضاعفات أمراض القلب والزهايمر، ويحمى عضلة القلب ويقويها، كما أنه غذاء مثالى لمرضى الأنيميا، وهشاشة العظام لاحتوائه على نسبه لا بأس بها من الكالسيوم والحديد.

وأشار الى أن وجود المعادن والفيتامينات فى التمر يجعله مثاليا للمرضعات لأنه يزيد من افراز اللبن، ويزيد من قيمته الغذائية كما أنه يعوض الحديد المفقود بعد الولادة، مضيفا أنه من أفضل النصائح وقدوة برسولنا الكريم هو الإفطار على التمر لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات الأحادية سهلة الهضم وتصل للدم بسرعة عاليه.

وقال إنه يعوض السعرات الحرارية المفقودة فى الصيام فيستعيد جسم الصائم نشاطه وحيويته بسرعة، كما أن التمر يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو عنصر ضرورى لتوازن كمية الماء الموزعة فى خلايا الجسم، موضحا أن التمر ينبه الجهاز الهضمى ويعيد نشاطه بالتدريج بعد صيام يوم طويل ويساعد على سهولة إخراج الفضلات.


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