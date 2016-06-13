الرغبة فى تناول السمك أو الأطعمة الحمضية مؤشر لمشكلة بجسمك.. تعرف عليها

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الجسم البشرى متصل بالدماغ ويكون قادرا على الاستماع لإشارات الجسم، كما أن هناك بعض المؤشرات التى تظهر على الجسم وتكون دليلا على وجود مشاكل صحية أو نقص فى بعض العناصر بالجسم، وتتضمن الآتى:

1- الرغبة الشديدة فى تناول الأسماك: يمكن أن يكون دليلا على نقص اليود، ورغبتك فى تناول المأكولات البحرية توفر للجسم اليود اللازم.

2- الرغبة الشديدة فى تناول السلطة: تناول السلطة شىء جيد، لكن فى حالة الرغبة الشديدة لتناولها قد يكون مؤشرا على مشاكل الكبد أو التهاب المعدة، لأن الأطعمة الخام تهدئ النظام الخاص بك، لذا يجب استشارة الطبيب المتخصص.

3- الرغبة الشديدة لتناول الأطعمة الحمضية: دليل على مشاكل فى الكبد أو المرارة، مما يجعلك تتلهف فى تناول الحمضيات كعصير الليمون والبرتقال وغيرها.

4- نزيف اللثة، فذلك عندما يفتقر الجسم لما يكفى من فيتامين سى، فقد تبدأ اللثة بالنزيف، ويكون لديك رغبة فى تناول الفاكهة والخضروات، لكن لا يجب تناول الأطعمة الحمضية.

5- شعورك بالغضب والأرق فى كل وقت، يمكن أن يكون دليلا على نقص البوتاسيوم والمغنيسيوم فى الجسم، ولتجنب ذلك من الضرورى تناول الخضروات الورقية الخضراء والمشمش واللوز وعين الجمل.

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