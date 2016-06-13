أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الرغبة فى تناول السمك أو الأطعمة الحمضية مؤشر لمشكلة بجسمك.. تعرف عليها

Google+ Print
الرغبة فى تناول السمك أو الأطعمة الحمضية مؤشر لمشكلة بجسمك.. تعرف عليها الرغبة فى تناول السمك أو الأطعمة الحمضية مؤشر لمشكلة بجسمك.. تعرف عليها
وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الجسم البشرى متصل بالدماغ ويكون قادرا على الاستماع لإشارات الجسم، كما أن هناك بعض المؤشرات التى تظهر على الجسم وتكون دليلا على وجود مشاكل صحية أو نقص فى بعض العناصر بالجسم، وتتضمن الآتى:

1- الرغبة الشديدة فى تناول الأسماك: يمكن أن يكون دليلا على نقص اليود، ورغبتك فى تناول المأكولات البحرية توفر للجسم اليود اللازم.

2- الرغبة الشديدة فى تناول السلطة: تناول السلطة شىء جيد، لكن فى حالة الرغبة الشديدة لتناولها قد يكون مؤشرا على مشاكل الكبد أو التهاب المعدة، لأن الأطعمة الخام تهدئ النظام الخاص بك، لذا يجب استشارة الطبيب المتخصص.

3- الرغبة الشديدة لتناول الأطعمة الحمضية: دليل على مشاكل فى الكبد أو المرارة، مما يجعلك تتلهف فى تناول الحمضيات كعصير الليمون والبرتقال وغيرها.

4- نزيف اللثة، فذلك عندما يفتقر الجسم لما يكفى من فيتامين سى، فقد تبدأ اللثة بالنزيف، ويكون لديك رغبة فى تناول الفاكهة والخضروات، لكن لا يجب تناول الأطعمة الحمضية.

5- شعورك بالغضب والأرق فى كل وقت، يمكن أن يكون دليلا على نقص البوتاسيوم والمغنيسيوم فى الجسم، ولتجنب ذلك من الضرورى تناول الخضروات الورقية الخضراء والمشمش واللوز وعين الجمل.


>- 5 علامات تدل على وجود طفيليات ضارة فى جسمك.. اعرف مخاطرها وعالجها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365