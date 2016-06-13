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دواء جديد للوكيميا يتفوق على الكيماوى.. ونتائج الدراسات إيجابية

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دواء جديد للوكيميا يتفوق على الكيماوى.. ونتائج الدراسات إيجابية دواء جديد للوكيميا يتفوق على الكيماوى.. ونتائج الدراسات إيجابية
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عن آخر تطورات العلاج الجديد الذى يستهدف مرض اللوكيميا الليمفاوية الحادة ALL، ويعرف الدواء باسم "inotuzumab ozogamicin" كما يطلق عليه أيضا اسم "CMC-544"، وهو من تطوير فريق من العلماء بجامعة تكساس الأمريكية، ومخصص لعلاج مرضى اللوكيميا الذين تعرضوا للانتكاسة وعاود السرطان إصابتهم مرة أخرى.

وكشفت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية على البشر عن فاعلية عقار "CMC-544" فى تحسين معدلات شفاء المرضى والحد من تطور المرض، ووصلت نسب التعافى من المرضى إلى 81%، وكما أن معدلات نجاة المرضى كانت أكبر بكثير من المعدلات الطبيعية.

كما أكد الباحثون أن 41% من المرضى أصبحوا جاهزين للخضوع لعمليات زراعة نخاع العظام مقارنة بنسبة 11% فقط بين الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيماوى التقليدى، ويعد زراعة نخاع العظام هو الحل العلاجى الوحيد لمرضى اللوكيميا الحادة الذين تعرضوا للانتكاسة، ولكن يشترط قبل إجرائها أن يكون المريض قد تعافى تماما من المرض.

وأضاف الباحثون أن العقار الجديد يرتبط بأحد الأجسام المضادة فى جسم المريض التى تستهدف بروتين CD22، وهو يوجد على سطح أكثر من 90% من خلايا الأورام فى سرطان اللوكيميا الليمفاوية الحادة، وعندما يرتبط العقار بهذا البروتين تموت خلايا الأورام فورا.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى للمجلة الطبية "New England Journal of Medicine" فى الثانى عشر من شهر يونيو الجارى.


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