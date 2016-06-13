عضو بالمجلس الرئاسى الليبى :حكومة الوفاق جاءت لتوحيد البلاد

>قال نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبدالسلام كاجمان ، بأن المجلس الرئاسى بصفته القائد الأعلى عمل على إنشاء عدد من غرف العمليات المشتركة ،وهذه تنضوى تحتها قوات تتبع حكومة الوفاق الوطنى.>وأضاف كاجمان ، فى تصريحات صحفية اليوم أنه قد تكون هناك قوات مساندة للقوات التابعة لحكومة الوفاق، مايزال موقها غير واضح من الحكومة

ولفت إلى أن حكومة الوفاق الوطنى جاءت لتوحيد البلاد، مؤكدا أنهم ساعون إلى ذلك، وأن وحدة الليبيين على مقاتلة ودحر هذا التنظيم هو امر ضرورى ومصيرى.

وشدد على أن الكل يعلم جيدا أنه قبل دخول المجلس الرئاسى إلى طرابلس، كان هناك انقسام سياسى وعسكرى على الارض، مؤكدا أن الانقسام ليس كما كان فى السابق.

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