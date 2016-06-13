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أمين عام جامعة الدول العربية يتابع باهتمام بالغ مستجدات الوضع فى العراق

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أمين عام جامعة الدول العربية يتابع باهتمام بالغ مستجدات الوضع فى العراق أمين عام جامعة الدول العربية يتابع باهتمام بالغ مستجدات الوضع فى العراق

>أكد الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يتابع باهتمام بالغ مستجدات الوضع الأمنى والسياسى فى ربوع العراق، مشيدا فى هذا الصدد بالجهود الحثيثة التى تبذلها العراقية والقوات العسكرية والأجهزة الأمنية فى تحرير مدينة الفلوجة وتطهيرها من تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأبدى العربى - فى بيان له اليوم الاثنين تقديره لإعلان الحكومة العراقية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحاسبة على الجرائم التى يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جانب التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أطراف أخرى تشارك فى العمليات العسكرية الجارية لتحرير الفلوجة، وذلك بحق المدنيين العزل المحاصرين، والذين اتخذهم تنظيم "داعش" الإرهابى دروعا بشرية.

وأكد استمرار الجامعة العربية فى دعم جمهورية العراق حكومة وشعبا فى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وبما يمكن العراق من استرجاع وبسط سيادته على كافة أراضيه، مشددا على أهمية أن تتضافر جهود كل الأطراف السياسية لتذليل العقبات التى تحول دون تحقيق الإصلاحات العميقة التى تدعمها الحكومة لبناء عراق ديمقراطى موحد يحافظ على نسيجه الاجتماعي، ويتمتع أبناؤه جميعا بالأمن والاستقرار، وتعبئة موارد بلدهم وقدراته الواسعة لإعادة الإعمار وتحقيق الرخاء، ويواصل مساهماته القيمة فى نصرة القضايا العربية وفى إرساء دعائم السلم والأمن الإقليمى فى المنطقة.
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