نبيل العربى يشيد بجهود الحكومة العراقية فى تحرير مدينة الفلوجة من داعش

قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الدكتور نبيل العربى الأمين العام، تابع باهتمام بالغ مستجدات الوضع الأمنى والسياسى فى ربوع العراق، وأشاد بالجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة العراقية والقوات العسكرية والأجهزة الأمنية فى تحرير مدينة الفلوجة وتطهيرها من تنظيم داعش الإرهابى.

وقالت الأمانة العامة فى بيان لها اليوم الاثنين، إن الأمين العام أبدى تقديره لإعلان الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمحاسبة الجرائم التى يرتكبها تنظيم داعش الإرهابى، إلى جانب التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أطراف أخرى تشارك فى العمليات العسكرية الجارية لتحرير الفلوجة، وذلك بحق المدنيين العزل المحاصرين والذين اتخذهم تنظيم داعش الإرهابى دروعًا بشرية.

وأكد الأمين العام على استمرار الجامعة العربية فى دعم جمهورية العراق حكومةً وشعبًا فى مكافحة الإرهاب بأشكاله وبما يمكن العراق من استرجاع وبسط سيادته على أراضيه كافة، مشددًا على أهمية أن تتضافر جهود كل الأطراف السياسية لتذليل العقبات التى تحول دون تحقيق الإصلاحات العميقة التى تدعمها الحكومة لبناء عراق ديمقراطى موحد يحافظ على نسيجه الاجتماعى، ويتمتع أبناؤه جميعًا بالأمن والاستقرار، وتعبئة موارد بلدهم وقدراته الواسعة لإعادة الإعمار وتحقيق الرخاء، ويواصل مساهماته القيمة فى نصرة القضايا العربية وفى إرساء دعائم السلم والأمن الإقليمى فى المنطقة.

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