على عبد العال يحذر الحكومة: سنفعل كل الأدوات الرقابية ضد من لا ينفذ طلبات النواب

وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب تحذير للحكومة، وقال المجلس صاحب القرار النهائى وأى طلبات مشروعة يجب أن تلبيها الحكومة، وإلا سنفعل كل الأدوات الرقابية ضد أعضاء الحكومة الذين لا ينفذون طلبات النواب.

جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب عاطف مخاليف من تجاهل الحكومة للنواب، وقال إن الوزراء يتجاهلونهم، لافتًا إلى أن الوزير لا يرد على التليفون، وطالب بإيجاد حل لهذا الوضع، وقال فى الجلسة العامة للنواب اليوم، إحنا مش جايين نقعد فى التكييفات، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لو استمر يبقى الأفضل نقعد فى بيتنا ونتفرج على الإعادة فى التليفزيون لجلسات المجلس.