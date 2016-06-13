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أحمد السجينى يطالب «عبد العال» بإبلاغ الإعلام عن أسماء النواب دائمى التغيب عن الجلسات

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أحمد السجينى يطالب «عبد العال» بإبلاغ الإعلام عن أسماء النواب دائمى التغيب عن الجلسات أحمد السجينى يطالب «عبد العال» بإبلاغ الإعلام عن أسماء النواب دائمى التغيب عن الجلسات

أحمد السجيني

طالب أحمد السجينى، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد النواب الذين يثبت تغيبهم عن حضور 10 جلسات عامة فأكثر، موضحًا: ” لازم الأمانة العامة تخاطبهم، ولابد أن نبلغ الإعلام بأسمائهم حتى تعرف دوائرهم أنه لا يواظبوا على الحضور”.

وأضاف “السجينى” خلال كلمته فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن عددًا كبيرًا من النواب يأتون من الصعيد ووجه بحرى وهناك من لا يهتم على الإطلاق، مشددًا: “محتاجين ننجز القوانين المطلوبة مننا، بالشكل ده مش هنعرف، والمجلس محاط بلغط إعلامى أنأى بنفسى وبالمجلس أن نشارك فيه، لأن الحسنة تخص والسيئة تعم”.

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