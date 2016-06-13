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محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية

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محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية
قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بافتتاح الدورة الرمضانية الثانية لكرة القدم الخماسية التى ينظمها فرع سيناء لشركة المقاولون العرب، تحت رعاية المهندس مبارك منصور مبارك رئيس الفرع.

وقام المحافظ ومدير الأمن ومرافقوهم بافتتاح مراسم الدورة والتى يشارك فيها عدد 10 فرق وتستمر فعالياتها خمسة أيام وقد افتتحت الدورة بإقامة مباراة بين فريقى الورش المركزية والموارد البشرية بالشركة.

رافق المحافظ كل من اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبو زيد السكرتير العام المساعد والنائبان أشرف عمارة والدكتور سامي هاشم عضوا البرلمان والمهندس سامح السيد مدير عام فرع القناة لشركة المقاولون العرب وجمال السيد محمود وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، وسرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم وحسن الجاويش وكيل وزارة ، ومن كبار لاعبى الإسماعيلى الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى ومحمد محسن أبو جريشة والحارس محمد عواد وعدد كبير من قيادات المقاولون العرب، كما شارك بالحضور محمد طلبة أمين حزب مستقبل وطن، وأحمد نصر الله الأمين المساعد للحزب وعدد كبير من الشباب والشخصيات العامة وكبار القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالإسماعيلية، وخلال مراسم الافتتاح، تم إهداء درع شركة المقاولون العرب إلى كل من محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن.

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