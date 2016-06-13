محافظ دمياط يكلف لجنة المتابعة ببحث شكوى أهالى جمصة البلد

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، لجنة المتابعة ببحث الشكوى الواردة من أهالى جمصة البلد التابعة لمركز كفر سعد والذين يتضررون من تواجد القمامة بمدرسة قديمة بالقرية، حيث توجهت لجنة المتابعة للمكان محل الشكوى بمرافقة القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية، وتبين أن المكان عبارة عن مدرسة قديمة متهدمة غير مسقوفة وبداخلها كميات كبيرة من القمامة.

وبالبحث فى الوحدة المحلية أتضح أن المدرسة صادر لها قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 413 لسنة 2006، وتم التنبيه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملاك الأرض، وتم رفع القمامة من المكان بحضور اللجنة، وقد أكد المحافظ على استمرار المتابعة لنظافة المنطقة وتنفيذ قرار الإزالة الصادر للمدرسة.

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