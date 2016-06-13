صور..وزير الصحة يتخذ إجراءات فورية لتحسين الخدمة الطبية عقب زيارته لمحافظة قنا

مراسل«ONA»:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، عن إتخاذ عدة إجراءات لتحسين الخدمة الطبية بالأقصر، أولها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل مستشفى قفط المركزي بقنا إلى مستشفى تعليمي تابعاً للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وقراراً بنقل مستشفى اليوم الواحد من تبعيته لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة إلى” معهد أورام قنا ” ليكون تابعاً لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم الاثنين، لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة قنا، رافقه خلالها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وعدد من قيادات وزارة الصحة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وبدأ وزير الصحة، زيارته بتفقد مستشفي اليوم الواحد التي تم تحويلها إلى “معهد أورام قنا”، فيما أعلن عن تخصيص قطعة أرض مجاورة للمستشفى لإستكمال المباني المخصصة للمعالج الخطي بملحقاته بقيمة 14 مليون جنيه وتركيب أشعة مقطعية بالمحاكي بقيمة 4 مليون جنيه.

ويضم معهد أورام قنا 94 سريرًا و 4 عناية مركزة و4 غرف عمليات وشبكة غازات ومعمل وأشعة مقطعية وخدمات مركزية مجهزة بأحدث المعدات.

كما تفقد الوزير مستشفى قفط المركزي، ووجه بتعديل التصنيف الوظيفى لنصف قوة أطباء الباطنة بالمستشفى، ليصبحوا أطباء رعاية مركزة على أن تقوم الوزارة بتدريبهم بأماكن عملهم بعد إكتشاف ٨ حجرات رعاية مركزة شاغرة من المرضى بسبب عدم توفر أطقم طبية.

وكلف الوزير، مساعده للطب العلاجى بالتعاقد مع أطباء فى تخصصات الأوعية الدموية والعظام والمخ والأعصاب، كما أشار الى ضرورة توفير جهاز لغازات الدم، وجهازللموجات الصوتية على القلب، كما أكد على ضرورة توفير قسم لقسطرة القلب بالمستشفى .

وأبدى وزير الصحة، رضاءه عن عمل قسم الحضانات والذى يتكون من ٩ حضانات تعمل بكامل طاقتها.

> يذكر أن، المستشفى تضم 68 سريراً و8 أسرة عناية مركزة و7 أجهزة كلى صناعي و 11 حضانة و3 غرف عمليات ومولد أكسجين وشبكة غازات وأشعة مقطعية ومعمل وبنك دم وخدمات مركزية مجهزة بأحدث المعدات.

وفى اطار الزيارة قام وزير الصحة، بافتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى قنا العام بسعة 11 سريراً ، منهم 5 أسرة للكبار و6 أسرة للأطفال ، كما تفقد مستشفى قنا العام التي تضم 250 سريراً و24 حضانة و33 ماكينة غسيل كلوي و6 غرف عمليات ومعمل وبنك دم وشبكة غازات وأشعة مقطعية ومركزا للأسنان.

وقام الوزير، بزيارة وحدة الترامسة ووحدة المعنة الصحية لمتابعة سير العمل و الخدمات الطبية المقدمة.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وحدة الترامسة الصحية تم إحلالها وتجديدها وتجهيزها بمشروع المنحة الإماراتية، كما تم إدراجها ضمن المرحلة الأولى لمشروع تحسين جودة الخدمات الصحية الممول بقرض من البنك الدولي.

أما وحدة ” المعنة ” الصحية فقد تم تطويرها عام 1992، وتم إدراجها ضمن المرحلة الثالثة لمشروع تحسين جودة الخدمات الصحية الممول بقرض من البنك الدولي، ويتم حالياً تجهيز مركز غسيل كلوي بجزء منها بعدد 4 ماكينات غسيل كلوي.

وأضاف أنه تم إمداد الوحدتين بأدلة العمل الإكلينيكية واللوحات الإرشادية للجودة ضمن مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية الممول من البنك الدولي.