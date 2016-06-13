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محافظ الأقصر يقرر وقف شراء سيارات جديدة للحملات الميكانيكية

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محافظ الأقصر يقرر وقف شراء سيارات جديدة للحملات الميكانيكية محافظ الأقصر يقرر وقف شراء سيارات جديدة للحملات الميكانيكية

محافظ الاقصر

مراسل«ONA»:
> قرر محمد بدر محافظ الأقصر، وقف شراء سيارات جديدة للحملات الميكانيكية بمدن المحافظة قبل الإنتهاء من صيانة وإصلاح السيارات القديمة.

ووجه المحافظ ، خلال مناقشة الخطة الإستثمارية، أوجه الإنفاق والصرف للعام المالي الحالي بحضور اللواء عادل مهران السكرتير العام لمحافظة الأقصر ورؤساء المدن بضرورة تحديد أوجه إنفاق الميزانية، فيما يفيد المواطن ويقدم له خدمة مناسبة يشعر بها .

ونوه المحافظ، الي ضرورة تغيير لوائح صرف الصناديق الخاصة وإعادة توزيع أموالها فيما يفيد المواطنين في صورة مشروعات او خدمات ملموسة، لافتًا الي التركيز في الفترة الحالية علي تطوير الطرق وتحسين الكهرباء ومد خطوط المياه وتغطية الترع والمصارف .
> كما وجه بحصر المزلقانات الخطرة، تمهيدًا لوضع خطة لتوفير بديل لها عبر التفكير في إنشاء أنفاق عرضية أسفلها، تسمح بمرور المواطنين دون أن يتعرضوا للأخطار .
> كما أكد علي ضرورة إنهاء كافة الأعمال قبل البدء فى أى عمل جديد، الأمر الذى سينعكس على المواطن، بدلاً من البدء فى عدة مشروعات قد تسبب تعطيل بسبب نقص الموارد المالية .

 

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