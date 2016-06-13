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جامعة أسيوط تطلق برنامجاً للإفطار الجماعي للطلاب المغتربين حتي نهاية الامتحانات‎

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جامعة أسيوط تطلق برنامجاً للإفطار الجماعي للطلاب المغتربين حتي نهاية الامتحانات‎ جامعة أسيوط تطلق برنامجاً للإفطار الجماعي للطلاب المغتربين حتي نهاية الامتحانات‎

مراسل«ONA»:
> أعلن الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن بدء إطلاق برنامج يومي للإفطار الجماعي للطلاب المغتربين، والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد عبد جعيص رئيس الجامعة، إبتداءًا من السبت الماضي وحتى نهاية أعمال الإمتحانات .

وقال عز المنصوري مدير عام رعاية الشباب في تصريح صحفي، إن الإفطار الجماعي يأتي في إطار حرص الجامعة على توفير سبل الرعاية الإجتماعية للطلاب والتيسير عليهم بشتى السبل ومشاركتهم حياتهم المجتمعية خلال فترة دراستهم الجامعية .

وأضاف أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية، أن الافطار يشمل يومياً نحو 150 طالباً من الطلاب المغتربين المقيمين خارج المدينة الجامعية، مشيراً الي أنه تم إختيار حديقة القرية الأولومبية كمقر للإفطار الجماعي والذي سوف يعقبه عقد برامج ثقافية ودينية للترويح عن الطلاب .

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أونا