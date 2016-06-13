رئيس الوزراء يناشد بترشيد استهلاك الكهرباء : «ضرورة ملحة»

ناشد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجددًا المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، باعتبار ذلك ضرورة ملحة لتخفيض أعباء استيراد المواد البترولية، وكذا تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين، ويعمل أيضًا على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

من ناحية أخرى، وفى إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تقوم حالياً شركات توزيع الكهرباء بتوزيع اللمبات الليد على المواطنين، حيث أنه من المستهدف عند الوصول إلى تركيب 13 مليون لمبة ليد على مستوى الجمهورية، توفير استهلاك نحو 276 الف طن مازوت سنوياً، بما يعادل قيمته حوالى 635 مليون جنيه.

كما يتم أيضًا فى إطار الحرص على تطبيق مفاهيم الترشيد فى استهلاك الطاقة التنسيق بين عدد من الجهات المعنية لاستبدال كشافات اعمدة الانارة بمختلف الشوارع على مستوى الجمهورية بكشافات موفرة، حيث ستصل كمية المازوت التى سيتم توفيرها عند استبدال 3.9 مليون كشاف، إلى حوالى 606 الف طن مازوت سنوياً، بما يعادل قيمته نحو 1.4 مليار جنيه.