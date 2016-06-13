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حاتم علي على خطي بسام الملا

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الإثنين 13-06-2016 14:15

بعد أن حصل خلاف بين شركة كلاكيت للإنتاج و التوزيع الفني، والكاتب والممثل رافي وهبي بسبب الجزء الثاني من مسلسل العراب، قامت الشركة المنتجة باستبعاد الكاتب رافي وهبي من كتابة الجزء الثاني والاستعانة بالكاتب خالد خليفة، ولم يتوقف الأمر عند هذا بل اضطر المخرج حاتم علي بتغييب شخصية الفنان رافي وهبة، وهي شخصية يامن التي هي شخصية رئيسية في العمل، وكان التغييب من خلال قتل الشخصية بحبكة درامية، وبهذا يكون المخرج حاتم علي قد مشى على خطى المخرج بسام الملا، الذي قام بقتل أكثر من شخصية في باب الحارة بعد خلاف مع الفنانين.

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سيدتي