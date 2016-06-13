بلدية دبي ترد على شائعة بذور التفاح السامة

أكدت إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي في ردها على الإشاعة التي تم تناولها في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً والتي ورد فيها أن بذور التفاح سامة، أن التفاح يعتبر من أفضل الفواكه لصحة الانسان ، حيث قيل قديماً أن تفاحة باليوم تبعد عنك زيارة الطبيب.

ومع أن بلدية دبي ترى أن الإشاعة المتداولة لا تحتاج لرد لأن بذور التفاح لا يتم تناولها لطعمها المر، إلا أن البلدية ومن منطلق حرصها على نشر المعرفة العلمية الموثوقة تود أن تطمئن الجمهور الكريم أنه حتى ولو تم تناول هذه البذور فإنها لا تسبب أي ضرر إلا إذا تم مضغ كميات كبيرة جداً منها البذور، وليس من الطبيعي أن يقوم إنسان بمضغ الكميات اللازمة من بذور التفاح لإحداث الضرر وذلك لشدة مرارة هذه البذور.

وهذا وتهيب بلدية دبي بعدم تداول الإشاعات المتعلقة بالأغذية والتواصل مع المعنيين بالبلدية للحصول على المعلومات العلمية الصحيحة المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء.

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