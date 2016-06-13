نبيل العربى يدين الأعمال الإرهابية فى فلوريدا وبيروت

أدان الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة العمل الإرهابى الذى وقع بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية صباح أمس، وأدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى .

واعتبر الأمين العام للجامعة فى بيان له اليوم الإثنين أن هذا الاعتداء الوحشى يؤكد على ضرورة مواصلة التكاتف وتضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مهما كان مصدره ودوافعه، وكذلك التصدى لمحاولات تأجيج ثقافة العنف والكراهية التى يتغذى عليها الفكر الإرهابى والتطرف المقيت.

ومن ناحية أخرى أدان الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية التفجير الإرهابى الذى وقع أمس قرب أحد البنوك فى بيروت والذى أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الأبرياء.

واستنكر الأمين العام للجامعة فى بيان له اليوم الإثنين استهداف وترويع الآمنين فى هذه الأيام المباركة من شهر رمضان ومن خلال مثل هذه الهجمات الإرهابية.

وأكد مُجدّداً على تضامن جامعة الدول العربية التام مع حكومة لبنان ومساندة ما يتخذه من إجراءات من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع البلاد.

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