بالصور.. اختفاء طالبة أثناء توجهها لحضور درس الفيزياء أول أمس بشبرا الخيمة

اختفت الطالبة هاجر عبد الفتاح مصطفى كامل، بالثانوية العامة بالصف الثالث، أول أمس، والبالغة من العمر 17 عاماً، والمقيمة بـ2 ش عبد الوهاب بلال مدينة الزهور ببهتيم بشبرا الخيمة عن منزلها، حيث تغيبت المذكورة عن أهلها، أثناء توجهها فى تمام الساعة الواحدة ظهرا لحضور درس الفيزياء، وذلك أثناء استقلالها توك توك، وحسب شهود عيان قالوا إن التوك توك كان يسير بسرعة جنونية وبداخله فتاة تستغيث وتصرخ ولم يستطع أحد الإمساك بالتوك توك الذى فر هاربا بسرعة جنونية وبداخله الفتاة، ومنذ ذلك التاريخ لم تظهر أية معلومات عن هاجر.

قال عبد الفتاح مصطفى كامل، والد الطالبة المختفية لـ"اليوم السابع"، إنه بعد غياب ابنته عن الدرس وعن المدرسة، توجه على الفور لعمل محضر بقسم ثان شبرا الخيمة تحت رقم (5981) بتاريخ 12/6/2016، حيث قال الأب بالمحضر إنه أثناء عودته من العمل قام بالاتصال بابنته ليجد هاتفها مغلقا، ومر الوقت وتأخرت الفتاة عن موعد عودتها إلى المنزل على غير عادتها، وقام الأب بالاتصال بصديقة ابنته وبسؤال صديقتها قالت إنها اتصلت بهاجر فى ميعاد الدرس، لأنها تأخرت عن ميعاد درس الفيزياء وأخبرتها هاجر أنها فى التوك توك وهتوصل بعد دقيقتين، ولم ترد أية معلومة عن مكان هاجر حتى الآن.

واستطرد الأب: قمت بالبحث عنها فى كل مكان فلم أجدها، وهاتفها المحمول مغلق، وتتوالى جهود مباحث قسم ثان شبرا الخيمة لكشف غموض اختفاء طالبة الصف الثالث الثانوى، ومازال البحث مستمرا، وناشد الأب المواطنين على من يعثر على ابنته أو لديه أية معلومات عن مكان وجودها الرجاء المبادرة بسرعة الاتصال على الرقم الثانى 01005110108.

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