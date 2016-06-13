رئيس شركة مياه القناة يواصل متابعة تطهير شبكات صرف شوارع الإسماعيلية

قام المهندس محمود طه عبد اللطيف، رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، بجولة لمتابعة أعمال تطهير شبكة الصرف بمنطقة الهلال الأحمر والنخيل وذلك لليوم الثانى على التوالي، بمعدات النافورى وسيارات شفط المياه المتراكمة، تحت إشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الإسماعيلية والمهندس كمال موافي رئيس الحملة.

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمي للشركة إلى أنه فى إطار خطة تطهير الشبكات تتواصل أعمال التطهير بمنطقة البحري والعلاقمة والدقهلية، وذلك للتعامل مع ظاهرة زيادة التصرفات فى ساعة الذروة بعد الإفطار، وتم عقد اجتماع اليوم مع المسئولين عن هذه القطاعات لسرعة إنهاء هذه المشكلة.

وأضاف عبد المنعم أن أسباب طفح مياه الصرف الصحى، وإغراق بعض الشوارع بسبب سلوكيات بعض المواطنين السلبية والذين يلقون فى الشبكة مواد صلبة، ومخلفات تسبب انسداد الشبكة، مؤكدًا أنه تلاحظ أن المنطقة السكنية بها عدد كبير من العمارات ذات الأدوار المرتفعة والأبراج وأن هذا يستلزم التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لعمل إحلال وتجديد للشبكة وزيادة أقطار الشبكة كى تتحمل تصرفات هذا الكم من الوحدات السكنية وعدم تكرار الطفح المستمر.

بالصور.. رئيس "مياه القناة" يتابع تجديد محطات مياه الشرب بالإسماعيلية