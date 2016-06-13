أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس شركة مياه القناة يواصل متابعة تطهير شبكات صرف شوارع الإسماعيلية

Google+ Print
رئيس شركة مياه القناة يواصل متابعة تطهير شبكات صرف شوارع الإسماعيلية رئيس شركة مياه القناة يواصل متابعة تطهير شبكات صرف شوارع الإسماعيلية
قام المهندس محمود طه عبد اللطيف، رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، بجولة لمتابعة أعمال تطهير الصرف بمنطقة الهلال الأحمر والنخيل وذلك لليوم الثانى على التوالي، بمعدات النافورى وسيارات شفط المياه المتراكمة، تحت إشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الإسماعيلية والمهندس كمال موافي رئيس الحملة.

وأشار عادل عبد المنعم المتحدث الرسمي للشركة إلى أنه فى إطار خطة تطهير الشبكات تتواصل أعمال التطهير بمنطقة البحري والعلاقمة والدقهلية، وذلك للتعامل مع ظاهرة زيادة التصرفات فى ساعة الذروة بعد الإفطار، وتم عقد اجتماع اليوم مع المسئولين عن هذه القطاعات لسرعة إنهاء هذه المشكلة.

وأضاف عبد المنعم أن أسباب طفح مياه الصرف الصحى، وإغراق بعض الشوارع بسبب سلوكيات بعض المواطنين السلبية والذين يلقون فى الشبكة مواد صلبة، ومخلفات تسبب انسداد الشبكة، مؤكدًا أنه تلاحظ أن المنطقة السكنية بها عدد كبير من العمارات ذات الأدوار المرتفعة والأبراج وأن هذا يستلزم التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لعمل إحلال وتجديد للشبكة وزيادة أقطار الشبكة كى تتحمل تصرفات هذا الكم من الوحدات السكنية وعدم تكرار الطفح المستمر.

رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب يتابع تطهير شبكة الصرف (1)

رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب يتابع تطهير شبكة الصرف (2)

رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب يتابع تطهير شبكة الصرف (3)

رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب يتابع تطهير شبكة الصرف (4)

رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب يتابع تطهير شبكة الصرف (5)


> بالصور.. رئيس "مياه القناة" يتابع تجديد محطات مياه الشرب بالإسماعيلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل