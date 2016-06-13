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موجز أخبار البرلمان.. ائتلاف "دعم مصر" ينظم إفطارا لإعلان إشهاره

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موجز أخبار البرلمان.. ائتلاف "دعم مصر" ينظم إفطارا لإعلان إشهاره موجز أخبار البرلمان.. ائتلاف "دعم مصر" ينظم إفطارا لإعلان إشهاره
نشر موقع "برلمانى"، أول وكالة أنباء متخصصة فى أخبار البرلمان خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والتقارير والتحقيقات المتنوعة حول العديد من القضايا فى الشارع المصرى والبرلمانى، وذلك فى إطار متابعة العديد من القضايا، وأبرز العناوين والموضوعات التى تناولها الموقع خلال الساعات الماضية.

- النائبة مارجريت عازر تتقدم بيان عاجل لغلاء الأسعار وتؤكد: الحكومة أياديها مرتعشة

- "الأمن القومى" تناقش تخصيص 5% من قيمة رسم تأشيره دخول الأجانب لمصر لــ"الداخلية"

- مدحت الشريف: تصريحات البنك المركزى عن حجم الديون تؤكد أن مصر تمر بأزمة طاحنة

- مجلس النواب يوافق على تعديل سن العمد والمشايخ إلى 30 سنة دعمًا للشباب

- "البرلمان" يعلن العمل على حل المشاكل المتعلقة بالمطالب الفئوية

- اليوم.. ائتلاف "دعم مصر" ينظم إفطارًا جماعيًا لأعضائه بحضور رئيس مجلس النواب

- الدورات الرمضانية للنواب بالمحافظات

- "12" لجنة تواصل العمل الرمضانى

- النواب يهاجمون مادة ازدراء الأديان

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مصر 365

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