ولى أمر "طالبة صفر الإعدادية" فى المنيا يتنازل عن شكواه

أعلن رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تنازل ولى أمر الطالبة لبنى حربى أحمد رجب المقيدة بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة البلسقون الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة العدوة التعليمية، عن الشكوى المقدمة، والتى تفيد بأن أوراق الإجابة الخاصة بابنته فى مادة الهندسة والعلوم لا تخصها وأن هذه الأوراق ليست بخطها.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة أوراق الإجابة محل الشكوى الخاصة بالطالبة ومطابقتها مع نظيراتها الخاصة بها، حيث أفادت اللجنة بأن ورقة الهندسة الخاصة بالفصل الدراسى الـول تم طبع رقم الجلوس على ورقة الإجابة، لأنه تم الضغط عليه عند كتابته على السليبس، والذى أقرت الطالبة أن الملاحظ داخل اللجنة هو الذى قام بتصحيحه بخط يده من (4314) إلى (4214) وهو الرقم الصحيح مما يؤكد أن هذه الورقة تخص الطالبة، وفيما يتعلق بورقة الهندسة للفصل الدراسى الثانى أفادت الطالبة بأن البيانات المدونة على السليبس هى التى قامت بكتابتها، وأنها كتبت فى أعلى الغلاف الخارجى (علامة)، حيث غيرت فى البيانات فكتبت كلمة الأول أمام كلمة المحافظة وكتبت كلمة المنيا أمام كلمة الدور وتم عرض جميع أوراق اللجنة على الطالبة وعددهم 339 ورقة إجابة ولم تجد العلامة التى صرحت بها.

وبالنسبة لورقة الإجابة الخاصة بمادة العلوم للفصل الدراسى الثانى أفادت لبنى بأن البيانات التى على السليبس ( الاسم ـ المدرسة ـ رقم الجلوس ) خطها أما باقى البيانات من المحافظة والدور ليست خطها، وقالت إنها قامت بكتابتها على السليبس، وأفاد ملاحظ اللجنة بأنه قام بكتابة هذه البيانات (محافظة المنيا ـ الدور الأول) بخط يده وليست الطالبة وبهذا يكون السليبس الموجود على الورقة خاص بورقة الطالبة، وأنها تركت الورقة بيضاء دون أية إجابة كما أن التسطيرة التى قامت بها الطالبة مشابهة تماماً لما تقوم به فى جميع أوراق إجابتها.

يذكر أن الشكوى المقدمة تضمنت حصول الطالبة لبنى على 3 درجات ونصف فى الهندسة فى الفصل الدراسى الأول وصفر فى مادة العلوم ودرجة ونصف فى مادة الهندسة فى الفصل الدراسى الثانى لعدم كتابة أى شىء فى الورقة، معتبرا أن هذه الأوراق ليست بخطها وأن ابنته متفوقة فى باقى المواد.

بعد ضياع إجابة أميرة بالثانوية العامة.. صفر جديد فى الشهادة الإعدادية بالمنيا.. لبنى حصلت على الدرجات النهائية بكل المواد.. وصفر فى العلوم ودرجة ونصف فى الهندسة.. والأب: إجابة المادتين لا تطابق خطها

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